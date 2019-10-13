اكتشاف مخبأ للذخيرة بتمنراست

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على 1542 طلقة عيار 14،5 ملم، حسب ما أفاد به اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 12 أكتوبر 2019، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي الجنوبي بتمنراست/الناحية العسكرية السادسة، من اكتشاف مخبأ للذخيرة يحتوي على (1542) طلقة عيار 14،5 ملم".

وفي سياق متصل، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة/ن.ع.5، في حين كشفت ودمرت مفرزة أخرى قنبلة (01) تقليدية الصنع ببومرداس/ن.ع.1".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني والأمن الوطني بكل من تيبازة/ن.ع.1 والبيض/ن.ع.2، ثمانية (08) تجار مخدرات وضبطوا (36) كيلوغرام و(430) غرام من الكيف المعالج وأربع (04) مركبات، كما أوقفوا خمسة (05) تجار مخدرات بحوزتهم (11529) قرص مهلوس بكل من وهران/ن.ع.2 وبشار/ن.ع.3 وأم البواقي/ن.ع.5".

كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، "بتمنراست/ن.ع.6، بالتنسيق مع أفراد الجمارك الجزائرية شخصين (02) وحجزت (16) مولدا كهربائيا و(06) مطارق ضغط وجهازي (02) كشف عن المعادن، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا بحوزته (2222) وحدة من مختلف المشروبات بالمدية/ن.ع.1".

من جهة أخرى، "أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (14) شخصا كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بالقالة/ن.ع.5، في حين تم توقيف (29) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان وتيارت/ن.ع.2.