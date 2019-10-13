﻿إغلاق مراكز الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

أغلقت مراكز الإقتراع، مساء هذا الاحد، أبوابها في مختلف أرجاء تونس، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي.

ومن المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، فيما بلغت نسبة الاقبال على التصويت حتى عصر اليوم 2ر39 بالمائة بالداخل و8ر19بالمائة بالدوائر الإنتخابية في الخارج، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18 بالمائة من أصوات الناخبين, وتلاه نبيل القروي, الذي حصد نسبة 6ر15 بالمائة من أصوات الناخبين, ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

المصدر : واج