﻿ليبيا: إنقاذ 94 مهاجرا سريا على متن قارب مطاطي

أفادت البحرية الليبية هذا الأحد أن إحدى دورياتها تمكنت من إنقاذ 94 مهاجرا سريا كانوا على متن قارب مطاطي في عرض السواحل الليبية.

وقال الناطق باسم البحرية الليبية العميد أيوب قاسم، إن دورية للقوات الخاصة البحرية"تمكنت صباح اليوم من إنقاذ 94 مهاجرا غير شرعي، من بينهم 14 امرأة و4 أطفال كانوا على متن قارب مطاطي".

وأوضح الناطق في تصريحات صحافية، أن"أولئك المهاجرين كانوا على متن قارب مطاطي صغير الحجم مزدحم بأكثر من قدرته، توقف محركه وبدأت المياه تتسرب إلى داخله، وشارف على الغرق".

وأشار، إلى أن عملية الإنقاذ "تمت على بعد حوالي 4 أميال من الساحل قبالة معسكر/ تاجوراء/ البحري (قرب طرابلس)"، مضيفا أنه "تم جر القارب من قبل الدورية إلى الشاطئ، حيث يتواجد مقر القوات الخاصة".

وتنشط عمليات إبحار المهاجرين السريين انطلاقا من ليبيا عبر قوارب صغيرة في فترات استقرار العوامل الجوية، حيث ترتفع حوادث غرق القوارب في عرض البحر الأبيض المتوسط.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة، قد طالبت بوقف اعتقال المهاجرين في ليبيا بعد إنقاذهم في عرض البحر، داعية إلى إيجاد بدائل تسمح لهم بالعيش في المجتمع أو في مراكز مفتوحة.

ما طالبت المنظمة السلطات الليبية بإطلاق سراح أكثر من 5 الاف مهاجر يوجدون داخل مراكز الإيواء بليبيا.

وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من جهتها، عن أسفها لاكتظاظ مركز الاستقبال التابع لها في العاصمة الليبية باللاجئين، وطالبت الدول الأوروبية بالسماح باستقبال المزيد منهم.

كما حذرت المفوضية من مخاطر تهدد حياة المهاجرين داخل مراكز الإيواء القريبة من مواقع الاشتباكات جنوب طرابلس.

وكانت سفينة إنقاذ تابعة لمنظمتي (أطباء بلا حدود), و(نجدة المتوسط)، قامت في وقت سابق اليوم ، بإنقاذ 176 شخصا من مياه البحر المتوسط قبالة الساحل الليبي.(وأج)