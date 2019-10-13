انطلاق أول رحلة للقطار الجديد بين تقرت والجزائر العاصمة

إنطلقت مساء هذا الأحد أول رحلة للقطار الجديد الذي يربط بين مدينتي تقرت (160 كلم شمال ورقلة) والجزائر العاصمة.

و يضمن هذا القطار الذي أعطيت إشارة انطلاق أول رحلة له بحضور السلطات المحلية، ثلاث رحلات في الأسبوع (أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس ) ، حسبما صرح مدير محطة تقرت للنقل بالسكك الحديدية.

ويعبر هذا القطار عدة مناطق بالجنوب الشرقي للوطن منها جامعة والمغير و بسكرة مرورا بعين التوتة و المسيلة و برج بوعريريج ثم البويرة و بومرداس وصولا إلى محطة آغا بالجزائر العاصمة ، مثلما أضاف السيد لطفي حاج سعيد.

ويكتسي فتح هذا الخط الجديد للنقل بالسكك الحديدية أهمية كبرى لكونه يربط مدن الجنوب الشرقي بالشمال و بالعاصمة تحديدا، مثلما شرح ذات المسؤول ، مبرزا في ذات الوقت المزايا الخدماتية والإجتماعية والإقتصادية التي سيوفرها لفائدة المنطقة .

وستسمح هذه الخدمة الجديدة للنقل بالسكة الحديدية لسكان المنطقة بالسفر إلى الجزائر العاصمة في ظروف مريحة لقضاء حاجياتهم ، مثلما أشير إليه .

و كشف لطفي حاج سعيد بالمناسبة أن هذا القطار الذي تصل سرعته إلى 120 كلم في الساعة و يضم عربات تتوفر على كافة شروط الراحة ، أنه يمكن التفكير في زيادة عدد رحلاته مستقبلا ، وقد تصبح رحلات يومية في حالة ما إذا يسجل إقبالا كبيرا للمسافرين .

يذكر أن هذا القطار يتوفر على عربة لخدمات الإطعام ، و مقاعد بنحو 280 مقعدا للجالسين (درجة أولى وثانية )، وحوالي 160 سريرا للنوم (درجة أولى وثانية)