رئاسيات تونس : فوز ساحق للأستاذ قيس سعيد في الدور الثاني

كشفت تقديرات أولية نشرتها مساء هذا الأحد عدد من مؤسسات سبر الآراء عن فوز ساحق لأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد في الدور الثاني من الإنتخابات الرئاسية التونسية على منافسه رجل الأعمال والاتصال نبيل القروي.

وأظهرت نتائج سبرالآراء عند الخروج من مكاتب الاقتراع (بعد حوالي ساعتين) نقلتها وكالة الأنباء التونسية عن مؤسسة "سيغما كونساي"، حصول المترشح المستقل قيس سعيد (61 عاما) على ما يناهز 77 بالمائة من أصوات الناخبين، في حين اكتفى منافسه رئيس حزب"قلب تونس"نبيل القروي (56 عاما) بحوالي 23 بالمائة من الأصوات.

كما كشفت نتائج مؤسسة"إيمرود كونسيلتينغ"، عن حصول سعيد على 72 بالمائة من الأصوات، في حين تحصل القروي على حوالي 27 بالمائة من الأصوات.

وتوجه اليوم الأحد، وفق إحصائيات غير مكتملة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قرابة 58 بالمائة من الناخبين إلى مكاتب الاقتراع وذلك من بين 7 ملايين و74 الفا و566 مسجلين، وهو ما يفوق نسبة المشاركة في الدور الأول للانتخابات الرئاسية التي بلغت 45 بالمائة.

المصدر : واج