دعوات للإهتمام بالسياحة الدينية كرافد مهم للإقتصاد الوطني

تتواصل في ولاية الأغواط فعاليات الملتقى الدولي حول السياحة الدينية بمشاركة أساتذة وباحثين من الجزائر وخارجها.

و حسب الناطق باسم الملتقى محمد بن عزوزي فإن الملتقى سيتناول بالنقاش المفاهيم المتعلقة بالسياحة الدينية وآليات تفعيلها كرافد إقتصادي مهم تعول عليها الجزائر مستقبلا خصوصا أن ولاية الأغواط تضم قطبا سياحيا دينيا مهما هو الزاوية التيجانية.

و اعتبر الملتقى فرصة لتبادل الأفكار بين مختلف أطياف المجتمع وانفتاح المراكز البحثية الجامعية على المجتمع من أجل تعميم الفائدة.

من جانبها دعت دليلة مومي إيدير من المركز الوطني للبحوث ما قبل التاريخ لإعداد طريقة عمل واضحة بين المواقع الأُثرية والسياحية والدينية مع مديريات السياحة وتفعيلها ميدانيا.

و أكد الأستاذ بجامعة الأغواط سيدالخير مولود أهمية البحث عن بدائل للريع البترولي حتى لا يبقى الإقتصاد الوطني رهينة له، مضيفا أن من بين البدائل المهمة هي السياحة عموما والدينية على وجه التحديد.