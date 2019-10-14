وزير الفلاحة للاذاعة: قانون المالية 2020 يتضمن تحفيزات مهمة للاستثمار في القطاع

قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري شريف عماري إن قانون المالية 2020 الذي يرتقب ان يناقش قريبا بالبرلمان تضمن قرارات تحفيزية لجعل القطاع مرتكزا للأمن الغذائي، والوصول إلى الاكتفاء الذاتي في المنتوجات الفلاحية، كاشفا عن إنشاء صندوق خاص لدعم الشباب المبدعين في المجال الفلاحي، كما تعهد الوزير بتقديم الرعاية اللازمة لمشاريع الشباب بالتكوين وقروض الاستثمار.

وقال شريف عماري لدى حلوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى إن قطاع الفلاحة مطالب اليوم بالمشاركة في تنويع الاقتصاد، مؤكدا وصول شعبة الحبوب هذا العام الى تحقيق اكتفاء داخلي يضمن الأمن الغذائي، كاشفا عن إنشاء 9 مشاريع جديدة للتخزين على المستوى الوطني مؤكدا في نفس الوقت ان وزارته اتخذت كل الإجراءات لتقليص الواردات.

وأعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عن تدابير محفزة في قانون المالية 2020 لدعم مشاريع الشباب ، ضمن صندوق خاص بمشاريع الفلاحة، متعهدا بتقديم التسهيلات اللازمة لتجسد المشاريع للمبدعين من الشباب في القطاع الفلاحي.

وفي حديثه عن الغرف الفلاحية قال الوزير إن قطاعه قطع خطوات كبيرة في مجال التأطير والتنظيم لمهنيي القطاع الذي كان آخره استحداث شعبة جديدة لمربي الابل، وذلك بغرض عصرنة القطاع والاستفادة من التقنيات الحديثة مركزا على ضرورة الاهتمام بالتكوين والعنصر البشري.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية