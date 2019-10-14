ٍ البطولة الوطنية العسكرية للكاراتي دو: انطلاق المنافسة بمشاركة 20 وفدا رياضيا

انطلقت اليوم الاثنين البطولة الوطنية العسكرية للكاراتي - دو، بمشاركة 20 وفدا رياضيا بتعداد 218 رياضيا منهم 25 رياضية، على مستوى المدرسة العليا للدرك الوطني الشهيد مواز أمحمد بزرالدة الجزائر العاصمة.

وتم إجراء الاجتماع التقني للطاقم التحكيمي التابع الاتحادية الجزائرية للكراتي دو، أمس الأحد، من أجل تقسيم الفرق حسب عملية القرعة، القيام بعملية الأوزان والمراقبة الطبية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب قائد المدرسة العليا للدرك الوطني، العقيد بجاوي حواس، بالضيوف وبالوفود الرياضة المشاركة في هذه التظاهرة العسكرية طالبا منهم التحلي بالقيم السامية للتنافس الرياضي الشريف وبدل أقصى الجهود لتحقيق الأهداف المنتظرة.

وقال العقيد بجاوي حواس: '' حتى تحقق هذه المنافسة الرياضية الأهداف المرجوة منها، فإني أحث جميع الرياضيين العسكرين المشاركين في هذه البطولة، التحلي بالقيم السامية للتنافس الرياضي الشريف والتقيد بقواعد الانضباط العسكري وبدل أقصى الجهود الممكنة لبلوغ المستوى المنتظر لهذه المنافسة الرياضية.

هي كذلك فرصة سانحة لترسيخ القيم السامية للجانب الانساني الذي يتجسد في تعزيز التواصل بالتقارب والتعارف بين العسكريين على اختلاف فئاتهم واختصاصاتهم''.

وأضاف كذلك: ''إن تنظيم واحتضان فعاليات هذه البطولة بالمدرسة العليا للدرك الوطني يتيح لهذا الجهاز فرصة الاسهام في هذه المساعي النبيلة الهادفة إلى تطوير وتنمية الرياضة بصفة عامة.

لأن هذا الجانب يكتسي أهمية بالغة في مسيرة الأفراد العسكريين مقارنة بالمهام الموكلة لهم وذلك ما يتطلب تشجيع كل ما من شأنه السماح بتحفيز العسكريين على ممارسة الرياضة بغية تنمية القدرات البدنية الفردية والرفع من الجاهزية من جهة ثانية واكتشاف المواهب الرياضية الفردية منها والجماعية في مختلف التخصصات.

وهذا تماشيا مع متطلبات تكوين جيش عصري يتمتع بكفاءات ومهارات عالية كفيلة للاستجابة لحاجيات الدفاع الوطني''.

وستختم هذه المنافسة يوم الخميس ال17 من أكتوبر الجاري.

وشهد حفل الافتتاح، حضور ممثل عن المديرية المركزية للرياضات العسكرية، ممثل عن المديرية الجهوية للرياضات العسكرية بالناحية العسكرية الأولى وإطارات سامية للمدرسة العليا.

الفرق المعنية بالمنافسة: - الناحية العسكرية الأولى (البليدة) - الناحية العسكرية الثانية (وهران) - الناحية العسكرية الثالثة (بشار) - الناحية العسكرية الرابعة

(ورقلة) - الناحية العسكرية الخامسة (قسنطينة) - الناحية العسكرية السادسة (تمنراست) - قيادة الدرك الوطني - قيادة الحرس الجمهوري - قيادة القوات البرية - قيادة القوات البحرية - قيادة القوات - قيادة قوات الدفاع الجوي عن الاقليم - الأكاديمية العسكرية لشرشال الفرق 12 مشاة ميكانيكية - الفرقة 08 مدرعة /ن ع 2 - الفرقة 01 مدرعة / ن ع 1 - المدرسة العليا للإشارة /ن ع 1 - مدرسة تقنيات المعتمدية / ن ع 1 - المدرسة التطبيقية لمصالح الصحة العسكرية / ن ع 2 - المدرسة التطبيقية للهندسة / ن ع 5.