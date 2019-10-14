عرقاب: قانون المحروقات ثمرة خبرات وطنية مائة بالمائة وليس هناك أي تخوف

أكد وزير الطاقة محمد عرقاب, هذا الاثنين بسيدي بلعباس بأن "قانون المحروقات الجديد المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء يمثل ثمرة خبرات وطنية مائة بالمائة وليس هناك أي تخوف على الاقتصاد الوطني".

وأوضح الوزير خلال ندوة صحفية عقدها عقب الزيارة التفقدية لبعض منشآت القطاع بالولاية أن "قانون المحروقات هو ثمرة تعاون لخبراء جزائريين لوزارة الطاقة وسوناطراك ووكالتي تثمين المحروقات وضبط المحروقات ويرتكز على المحافظة على ثروات الجزائر".

وأشار الى أن "الخبراء الجزائريين أخذوا بعين الاعتبار في صياغة قانون المحروقات حماية السيادة الوطنية والمحافظة على قاعدة 51 ـ 49 وحق الشفعة لبلوغ الهدف الرامي إلى تثمين الشراكة في هذا المجال".

وأضاف الوزير أن "قانون المحروقات يحفظ مصلحة الجزائر والجزائريين بالدرجة الأولى ويهدف بالأساس إلى زيادة وتجديد المخزون الوطني من المحروقات الذي استهلك منه 60 بالمائة فضلا عن ضمان الاستجابة المتزايدة ومواكبة الديناميكية التي تعرفها البلاد والنمو الاقتصادي من خلال توفير إمكانيات مالية من مداخيل المحروقات."

وأبرز عرقاب أن "سوق الجزائر في ما يخص البترول والغاز موجود ولابد من توفير الكميات اللازمة ما سيسمح بتجسيد شراكات كثيرة" مشيرا إلى أن "مواصلة الاستثمارات في هذا الصدد ستسمح بتسيير كل القطاعات الأخرى".