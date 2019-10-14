القضاء على إرهابي بتيسمسيلت

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم الاثنين، إثر عملية مطاردة ببلدية ثنية الحد بولاية تيسمسيلت، من القضاء على إرهابي وبحوزته أسلحة وذخيرة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 14 أكتوبر 2019، إثر عملية مطاردة ببلدية ثنية الحد، ولاية تيسمسيلت/ن.ع.2، على إرهابي (01) بحوزته مسدسا (01) آليا وبندقية (01) نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة".

وأضاف البيان أن هذه العملية "تأتي لتعزز النتائج الإيجابية التي تحققها وحدات الجيش الوطني الشعبي في سياق جهودها للقضاء على آفة الإرهاب في بلادنا".

المصدر : وأج