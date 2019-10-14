تصفيات " شان 2020 ": حكام ماليون لمباراة المغرب - الجزائر

عيّنت الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم ( الكاف) ثلاثي تحكيم من مالي، لإدارة مباراة المغرب- الجزائر، المقررة يوم السبت 19 اكتوبر على الساعة 00ر20، بالملعب البلدي بإقليم بركان، لحساب الدور الاخير(إياب) لتصفيات الطبعة السادسة لبطولة افريقيا للاعبين المحليين- 2020 .

ويدير المباراة الحكم الرئيسي، محمادو كايتا بمساعدة مواطناه ، نهوم بمبا وآدما صديقي بينما عين غاوسو كاني حكما رابعا .

وعينت الكاف ايضا الموريتاني ماسا ديارا محافظا للقاء.

وانتهي لقاء الذهاب بين منتخبي الجزائر و المغرب الذي جرى بملعب مصطفى تشاكر (البليدة) بالتعادل السلبي (0-0).

سيشارك البلد المتأهل من المواجهة المزدوجة بين المغرب و الجزائر في المرحلة النهائية للمنافسة الخاصة باللاعبين المحليين (شان) المقررة عام 2020 بالكاميرون .