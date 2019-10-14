الجولة الرابعة : مولودية الجزائر تتقاسم الصدارة مع شباب بلوزداد

ارتقت مولودية الجزائر إلى صدارة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مناصفة مع شباب بلوزداد، وذلك بعد قرار لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة، اليوم الاثنين، بترسيم فوز المولودية على الجار اتحاد الجزائر بالغياب (3-0)، في "الداربي" العاصمي الذي كان مبرمجا السبت الماضي بملعب 5 جويلية، برسم تسوية الجولة الرابعة للبطولة.

وبهذا القرار، يتقاسم "العميد" ريادة الترتيب مع شباب بلوزداد برصيد 14 نقطة لكل منهما مع مباراة ناقصة لكل فريق بينما تراجع اتحاد الجزائر بعد خصم 3 نقاط من رصيده إلى المركز ما قبل الأخير بمجموع أربع نقاط رفقة نادي بارادو واولمبي الشلف بمباراتين ناقصتين.

وعلاوة عن خصم 3 نقاط من رصيده ، غرمت اللجنة نادي "سوسطارة" بمليون دينار (100 مليون سنتيم)، كما سيحرم بطل الجزائر من نصيبه من حق البث التلفزيوني للمواجهة المحلية العاصمية التي لم تلعب.

وتقدمت إدارة اتحاد الجزائر بطلب للرابطة المحترفة لتأجيل هذا اللقاء، مبررة ذلك بتزامنه مع تواريخ الاتحاد الدولي للكرة "الفيفا"، "وهو الأمر الذي يتنافى مع المادة 29 من القوانين العامة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى (موسم 2019-2020".

بالإضافة إلى هذا السبب، دعّم فريق أصحاب الزي "الأحمر والأبيض" طلبه بافتقاره لخدمات ستة من لاعبيه الذين تم استدعاؤهم إلى مختلف المنتخبات الوطنية، ويتعلق الأمر بكل من سيفور، حمرة، خمايسية، بن حمودة وبلعربي في المنتخب الوطني العسكري والليبي مؤيد اللافي الذي يتواجد مع منتخب بلاده الذي خاض الجمعة الفارط مباراة ودية أمام المغرب بملعب وجدة (1-1).

النتائج الكاملة للجولة الرابعة:

السبت 12 أكتوبر :

شباب بلوزداد - اتحاد بسكرة 3 - 2

مولودية الجزائر - اتحاد الجزائر 3 - 0 (بعد غياب اتحاد الجزائر)

أولمبي الشلف - شبيبة القبائل 1 - 0

شبيبة الساورة - نادي بارادو 1 - 0

مباريات لعبت الأربعاء 11 سبتمبر :

أمل عين مليلة - مولودية وهران 2 - 1

الخميس 12 سبتمبر :

اتحاد بلعباس - نصر حسين داي 1 - 1

شباب قسنطينة - أهلي برج بوعريريج 2 – 2

وفاق سطيف - نجم مقرة 3 – 0

المصدر : وأج