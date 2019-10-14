بوركينافاسو : 10 قتلى جراء انهيار منجم للذهب غرب البلاد

وفقا لما أفادت به وسائل إعلام محلية ، اليوم الاثنين ، أن ما لا يقل عن 10 منقبين عن الذهب لقوا حتفهم، الجمعة الماضي، جراء انهيار بموقع منجمي تقليدي بسيديرادوغو (غرب بوركينافاسو)،.

وأوضح المصدر نقلا عن شاهد عيان أنه "عثر على عشر جثث بعد الانهيار، والحصيلة مرشحة للارتفاع لعدم معرفة العدد الدقيق للأشخاص الذين كانوا بالمنجم".

وعبر مسؤول محلي في جماعة بانفورا، على بعد 60 كيلومترا من سيديرادوغو، عن أسفه لكون المنقبين عن الذهب يواصلون نشاطهم السري رغم حظر الاشتغال بهذه المواقع خلال موسم تهاطل الأمطار.

وحسب الأرقام الرسمية ، يشتغل حوالي 1،2 مليون شخص داخل مناجم استخراج الذهب ، وباتت الانهيارات المميتة شائعة.

وكان ثلاثون شخصا قد علقوا لساعات طوال تحت أنقاض منجم تقليدي أواخر شهر أبريل 2015.(

المصدر : وأج