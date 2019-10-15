إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بأدرار

سلم إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار هذا الاثنين , كان قد التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013, حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني الثلاثاء في بيان لها.

و جاء في البيان أنه و "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم يوم 14 أكتوبر 2019 إرهابي نفسه للسلطات العسكرية بأدرار بالناحية العسكرية الثالثة، ويتعلق الأمر بالمسمى (توجي عثمان) المكنى (أبو سفيان) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2013".

و في سياق متصل و"تبعا للعملية التي نفذتها يوم أمس مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببلدية ثنية الحد ولاية تيسمسيلت بالناحية العسكرية الثانية، والتي مكنت من القضاء على إرهابي واسترجاع أسلحة نارية تم تحديد هوية هذا المجرم حيث يتعلق الأمر بالمدعو (ملال أعمر) المكنى (ولاء) الذي التحق بالجماعات الإجرامية سنة 2014".

و من جهة أخرى ''كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش بالمدية بالناحية العسكرية الأولى، قنبلة تقليدية الصنع وستة مخابئ للإرهابيين تحوي أغراض مختلفة فيما أوقفت مفارز أخرى وعناصر الدرك الوطني ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بكل من خنشلة وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، '' يضيف المصدر ذاته.

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة "ضبط حرس الحدود خلال دورية تفتيش على الشريط الحدودي بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية، 25 كيلوغراما من الكيف المعالج في حين أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 09 أشخاص بكل من الغزوات بالناحية العسكرية الثانية، والقالة بالناحية العسكرية الخامسة، ", مثلما تضمنه البيان.