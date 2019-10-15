أوبك وحلفاؤها سيحفظون استقرار أسواق النفط لما بعد 2020

أكد محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) هذا الثلاثاء بنيودلهي إن المنظمة وحلفاءها ملتزمون بتحقيق استقرار مستدام لأسواق النفط لما بعد 2020 وذلك في ظل شح نسبي في الإمدادات العالمية الحاضرة في الوقت الحالي.

وأضاف أن معدل امتثال أوبك وحلفائها لحصص الإنتاج بلغ نسبة 136 بالمائة.

وقال خلال مؤتمر آي.إتش.إس سيرا في نيودلهي إن المجموعة "ستفعل كل ما بوسعها لضمان الحفاظ على الاستدامة".

و كانت منظمة أوبك قد اتفقت في ديسمبر 2018 مع عشرة بلدان منتجة خارجها وعلى رأسها روسيا على تخفيض مشترك لإنتاجها بمعدل 2ر1 مليون برميل يوميا (تخفيض 800.000 برميل يوميا من طرف بلدان اوبك و 400.000 برميل يوميا من طرف البلدان المنتجة .

وقد تم خلال الاجتماع الأخير للمنظمة و حلفائها تمديد هذا الاتفاق لفترة إضافية تدوم 9 اشهر بداية من 1 جويلية الفارط إلى غاية 31 مارس 2020 .