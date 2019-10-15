السلطة المستقلة للانتخابات تحث منسقيها الولائيين للتحقق من شكاوى حول خروقات في اكتتاب التوقيعات

أسدى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء تعليمات الى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة بعدد ولايات الوطن بغرض "التحقق من فحوى شكاوى تخص خروقات في عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح مترشحين لرئاسة الجمهورية".

وأوضح بيان صادر عن السلطة انه "تبعا لإخطار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من قبل راغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019 بشان خروقات تكون قد شابت عملية اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات لرئاسة الجمهورية تتمثل في وقائع مزعومة لشراء توقيعات لفائدة راغبين في الترشح على مستوى بعض ولايات الوطن، أسدى رئيس السلطة تعليماته الى منسقي المندوبيات الولائية للسلطة بالولايات المعنية بغرض التحقق من فحوى هذه الشكاوى".

وأضاف ان هذا المسعى "سيمكن من اتخاذ كل الاجراءات القانونية المناسبة في حالة ثبوتها وفقا لما تنص عليه احكام القانون العضوي رقم 19 -07 المؤرخ في 14 سبتمبر 2019 المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وكذا القانون العضوي رقم 16 - 10 المؤرخ في 25 اوت 2016 المعدل والمتمم والمتعلق بنظام الانتخابات".

اجراءات جديدة

وتأتي هذه التوجيهات بعد يوم من قرار السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات إدخال إجراءات جديدة تهدف إلى تسيير عملية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسية يوم 12 ديسمبر المقبل".

وتتضمن هذه الإجراءات الجديدة توسيع صلاحية التصديق على استمارات اكتتاب التوقيعات إلى مندوبي البلديات، المندوبين الخاصين، ضباط الحالة المدنية على مستوى البلديات والملحقات البلدية و لأي موظف آخر مفوض و مؤهل، وذلك للقيام بإجراء التصديق على الاستمارات على مستوى كل البلديات وملحقاتها وكذا مصالح الحالة المدنية بالبلديات والملحقات البلدية”.

و قال رشيد بدران رئيس اللجنة القانونية للسلطة، في تصريح للقناة الأولى، إن من شأن هذا القرار إزالة جميع العوائق التي عبر عنها الراغبون في الترشح خصوصا في هذه الفترة المتـأخرة من فترة الترشح.

و تستكمل السلطة اليوم تنصيب بقية المكاتب الولائية لإتمام مهتمها في مراقبة العملية الإنتخابية عبر بقية الولايات واسترجاع الثقة المفقودة بين المواطن ومؤسساته بحسب عضو السلطة مدوري عبدالوحيد.

ويشدد عضو السلطة محمد حسن الزغيدي أن الهيئة رغم حداثتها أحدثت قوانين لتنظيم الإنتخابات في إطار شفاف من أجل تمكين المترشح من التعامل مع كل الظروف التي تساعده للوصول لعدف بكل سهولة.