تامزيغت تؤكد دعم وزارة الصناعة للتكتلات الاقتصادية بعد استماعها لانشغالاتهم

أكدت وزيرة الصناعة والمناجم جميلة تامزيغت هذا الثلاثاء خلال لقائها بممثلي المجمعات الاقتصادية الناشطة في عدة مجالات انتاجية على دعم القطاع لهذه التكتلات بعد استماعها إلى انشغالاتهم فيما تعلق بمشروع قانون المالية 2020 .

وقالت جميلة تامزيغت في السياق ذاته" إن دعم وزارة الصناعة والمناجم لهذه التكتلات الاقتصادية نابع من يقيننا بالدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه التنظيمات في إيجاد التكامل ما بين عالم البحث والقطاع الصناعي"

كما أبرزت الوزيرة أن الهدف من هذا اللقاء هو جمع مختلف التكتلات التي تغلبت على الصعوبات من اجل تجديد الارتباط معهم بتوقيع مرحلة ثانية من التعاون والدعم .

من جهتهم عرض ممثلو التكتلات الاقتصادية كل على حسب شعبته عددا من المشاكل التي تواجههم سيما ما تعلق بعامل الوقت في الالتزام بالعقود.

هذا وتم في الأخير التوقيع على اتفاقية تعاون بين ممثلي التكتلات الاقتصادية الحاضرة مع وزارة الصناعة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية