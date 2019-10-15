الملتقى الدولي الأول حول جراحة المسالك البولية لدى الأطفال بسطيف: نحو إجراء 17 عملية جراحية

يتم على هامش فعاليات الملتقى الدولي الأول حول جراحة المسالك البولية و التشوهات الخلقية لدى الأطفال بسطيف إجراء 17 عملية جراحية لفائدة أطفال بمدينة العلمة و ما جاورها (شرق سطيف) ، حسب ما صرح به الثلاثاء مدير المؤسسة الاستشفائية الجامعية المتخصصة "الأم و الطفل" لذات المدينة نصير لعوارم .

وأوضح المصدر ذاته على هامش هذا اللقاء العلمي المنظم بقاعة المحاضرات مولود قاسم نايت بلقاسم بجامعة الباز بسطيف من طرف مصلحة جراحة الأطفال لذات المؤسسة الاستشفائية بالتنسيق مع جامعة سطيف 1 و كلية العلوم الطبية أن ما يميز هذا اللقاء بالإضافة إلى حضور قامات علمية طبية من 11 دولة أجنبية هو برمجة إجراء 17 عملية جراحية لفائدة أطفال بمدينة العلمة و ما جاورها .

وأشار إلى أن مصالح مؤسسته قد أنهت بصفة كلية جميع التدابير اللازمة في انتظار استكمال الإجراءات القانونية التي يتطلبها مثل هذا النوع من العمليات .

واعتبر لعوارم هذا اللقاء بمثابة فرصة سانحة أمام الأطباء المحليين المختصين للاحتكاك و تبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين الحاضرين الذين يملكون خبرة كبيرة في إجراء هذا النوع من العمليات الجراحية و ذلك لتطوير مهاراتهم و ربط علاقات مستقبلية مستدامة للإلمام بكل المستجدات في هذا المجال، بهدف التكفل الجيد بالحالات الجراحية للمسالك البولية و التشوهات الخلقية عند الأطفال و ضمان تكوين طبي متواصل نوعي للأطباء .

بدورها كشفت مسؤولة تنظيم هذا الملتقى الطبي الدكتورة سارة نابتي عن أن المشاركين سيتناولون خلال هذه التظاهرة العلمية 5 محاور تتمل في "جراحة الأورام السرطانية للجهازين البولي و التناسلي" و "جراحة المسالك البولية بالمنظار" و "و جراحة المثانة العصبية" و "جراحة التشوهات الخلقية الجنسية" و "زرع الكلى" و ذلك من خلال تقديم 70 مداخلة نوعية و إقامة معرض يضم 100 لافتة حول بحوث و دراسات منجزة من طرف أساتذة و أساتذة مساعدين مختصين بالإضافة إلى تنظيم ورشات حول مواضيع مختلفة في المجال .

و يشارك في هذا الملتقى أزيد من 500 قدموا من عديد جامعات الوطن بالإضافة إلى11 بروفيسور أجنبي يمثلون الولايات المتحدة الأمريكية و تركيا و فرنسا و مصر و المغرب و قطر و تونس و موريتانيا و العراق و باكستان و السعودية .