الطبعة الثانية لأيام التحدي: 10 فرق تتنافس في النهائي يوم الخميس المقبل

شاركت 10 فرق من الشباب المتخرجين حديثا من الجامعة، هذا ، الثلاثاء في الطبعة الثانية ل "أيام التحدي" (chalenge days) بتقديم حلول مبتكرة في عديد المجالات و اجتازوا بنجاح الدور الأول.

وستلتقي هذه الفرق يوم الخميس المقبل برسم الدور النهائي حيث سيتفيد الأربعة الأوائل من اعانة خاصة في الحاضنات كما ستتم مرافقتهم إلى غاية تحقيق مشاريعهم و انشاء شركة ناشئة.

و من بين الفرق التي اختارتها لجنة التحكيم قدمت إحدى المجموعان مشروعها المتمثل في تطوير بيت بلاستيكي ذكي مزود بنظام حراري آلي لإنتاج مختلف المحاصيل خارج التربة وخاصة الانتاج اليومي (على مدار السنة) للكلأ الأخضر المائي المخصص لتغذية الحيوانات".

وصفقت لجنة الحكام مطولا للفريق الذي عرض "نعلا ذكيا" خاص ب"قدم المصاب بالسكري" و من صمموا ايضا آلة زراعية ذاتية التحكم بإمكانها القيام بكل العمليات الفلاحية ابتداء من تهيئة الأرضية للبذور إلى غاية جني المحصول دون الحاجة إلى الجرار و لا إلى اليد العاملة.

كما اخترع فريق آخر نظاما آليا يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل تسيير البيوت البلاستيكية و تحديد النباتات المريضة.

من جهة أخرى، تم عرض نظام ذكي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها من طرف شابين بالإضافة إلى نظام مبتكر للمراقبة والفحص عن طريق التصوير الحراري في المزرعة الحديثة".

و قدم فريق من الشباب المشارك في المسابقة تطبيقا ذكيا يسهل البحث عن مواقف شاغرة للسيارات.

للتذكير نظم مركز البحث في الاعلام العلمي والتقني (CERIST) اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الطبعة الثانية من "مسابقة التحدي" (Challenge Days) الموجهة للشباب الجامعي الحامل للأفكار.

وتمتد هذه الطبعة الثانية المتعلقة بمواضيع مستقبلية و"الحياة الذكية والبيئة"، لمدة ثلاثة أيام بهدف تطبيق الأفكار الابتكارية والمستقبلية التي تسهل الحياة اليومية للمواطنين في مجالات البيئة والصحة والفلاحة.