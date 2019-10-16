ترامب : مايك مانس و مايك بومبيو يزوران اليوم الاربعاء بتركيا

أعلن الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء ان نائب الرئيس مايك بانس و وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو سيتوجهان هذا الاربعاء الى تركيا للتفاوض حوال وقف اطلاق النار في سوريا.

وشدد ترامب "نطالب بوقف اطلاق النار" في سوريا.

وكان الرئيس الامريكي قد دعا الاثنين الماضي نظيره التركي طبي رجب أردوغان الى وقف الهجوم العسكري التركي في شمال سوريا الذي يستهدف الميليشيا الكردية (وحدات حامية الشعب ).

اطلقت تركيا عملية عسكرية في شمال سوريا أسمتها "نبع السلام" يوم الأربعاء الماضي ضد الميليشيات الكردية (وحدات حماية الشعب) التي تعتبرها أنقرة جماعة "إرهابية" مرتبطة بحزب العمال الكردستاني المحظور، وجاء ذلك بعد عدم إحراز تقدم في إقامة المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا على النحو المتفق عليه مع الولايات المتحدة في أغسطس.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال إن العملية ستنتهي بعد دخول القوات التركية إلى مسافة 30 إلى 35 كيلومترا داخل الأراضي السورية والسيطرة على الحسكة وعين العرب.

وذكر أن العملية ستضمن أمن الحدود التركية والعودة الآمنة للاجئين السوريين الذين يتم إيواؤهم في تركيا عن طريق تطهير شرق نهر الفرات في سوريا من "الجماعات الإرهابية".