نبيل عساف للاذاعـة : الفاو مستعدة لتمويل مشروع مكننة العتاد الفلاحي في الجزائر

هنأ ممثل منظمة التغذية والزراعة الدولية الفاو بالجزائر نبيل عساف الجزائر لما حققته إلى حد الآن من نتائج فيما يتعلق ببلوغ الاكتفاء الذاتي ، مؤكدا ان نسبة الجزائريين الجوعى التي قدرتها منظمة الفاو في تقريرها الاخير بـ 3.9 بالمائة غير مقلقة، وقال إن الفاو مستعدة لتمويل استراتيجية وطنية لمكننة العتاد الفلاحي فور إعدادها .

وأوضح عساف الذي حل اليوم ضيفا على القناة الاولى أن " الجزائر حققت أمنها الغذائي والمهم الآن هوالحفاظ على هذا الانجاز ودراسة كٌلفته ووزارة الفلاحة تعمل جاهدة على الاستمرار في تحقيق الهدف بل والقضاء كليا على الجوع في البلد والتحول الى الاكتفاء الذاتي والتصدير " .

واكد ممثل الفاو في الجزائر أن الهيئة التي يمثلها متواجدة في الجزائر من أجل مواكبة هاته الاخيرة في مسار تنميتها الفلاحية المتصاعد وذلك من خلال مرافقة قطاع الفلاحة في برامج تنموية عديدة أهمها يتعلق بتجديد استراتيجيات المكننة وتقنيات الري بالنظر الى تواجد الجزائر في منطقة تتسم بشح في الموارد المائية .

وأضاف نبيل عساف ، قائلا "لقد طلبنا من وزارة الفلاحة اعداد استراتيجية وطنية لمكننة العتاد الفلاحي في الجزائر وسنسعى لتمويله فور جاهزية الاستراتيجية، لأن الامر ضروري جدا ومهم من أجل زيادة الانتاجية وتحسين النوعية ولابد من التفكير في انشاء مراكز جوارية لصيانة جرارات وماكينات الحصاد ونقل المحاصيل من أجل تفادي الخسائر الموسمية التي قد تحدث اثناء العمل، بالإضافة الى مكننة العتاد الفلاحي المتعلق بالمناطق الجبلية " .

ودعا ممثل منظمة التغذية والزراعة الدولية المزارعين للتحكم في تقنيات الري من أجل تفادي اهدار الثروة المائية التي يشكل توفيرها على مدار الموسم الفلاحي هاجسا وتحديا حقيقيا للقائمين على القطاع، مشيرا إلى "هناك بعض المناطق التي تم زيارتها في الجزائر لاحظ الخبراء انها مروية 7 اضعاف ما تحتاج وهو ما يندرج ضمن هدر المورد المائي" ، مشيرا الى وجود عتاد فلاحي تقني جديد يتيح معرفة كميات الماء الموجودة في التربة وكدا كمية الرطوبة فيه وهو ما يعطي فكرة عن الكميات اللازم استغلالها في كل منطقة مزروعة .

وكشف عساف عن مشروع اقليمي ممول من الوكالة السويدية للتنمية ، يتعلق بحوكمة المياه والجزائر ضمن الدول الثماني التي ستستفيد من المشروع الذي قيمته 10 مليون دولار ويتعلق بمرافقة الدول المعنية في إعداد استراتيجية حوكمة المياه خاصة فيما يتعلق بإنتاج المياه وكيفية الحد من ندرة المياه" .

ونوه عساف بالاشواط التي قطعتها الجزائر في الزراعة الاسرية، مشيرا الى ان هاته الاخيرة تمثل 80 بالمائة من قطاع الفلاحة في الجزائر كما في العالم وأكد في السياق على ضرورة دعم الشباب الراغب في الاستثمار في المجال الغابي بالنظر الى ما تدره الشعبة من مداخيل اجنبية سيما فيما يتعلق بتصدير الخروب واكليل الجبل وكذا تربية المائيات التي ارتفعت المشاريع فيها الى اكثر من 100 مشروع بعدما كانت تراوح 15 مشروع فقط في 2013 .

المصدر : موقع الاذاعة الجزائرية