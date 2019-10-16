خياطي للإذاعة: الجزائر حققت قفزة نوعية في الأمن الغذائي

قال محمد خياطي مستشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية إن الجزائر حققت قفزة نوعية في الأمن الغذائي، وذلك من خلال برامج تهدف للرفع من الإنتاج الفلاحي وسد حاجيات الفرد.

وأوضح خياطي خلال اليوم المفتوح الذي نظمته القناة الأولى بالتنسيق مع المحطات الجهوية أن الجزائر تسعى دائما للإلتزام بما يتماشى والمعايير الدولية بخصوص التغذية.

بدوره قال مصطفى زبدي رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلكين إنه لا يمكن الحديث عن وجود مجاعة في الجزائر أو أن هناك من لا يجد ما يسد به رمقه لكن هناك عن اختلالات في التوازن الغذائي مقارنة بالمعايير العالمية.