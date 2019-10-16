الفنانة الجزائرية رجاء مزيان ضمن المئة امرأة الأكثر تأثيرا هذا العام

صنفت الفنانة الجزائرية المغتربة رجاء مزيان ضمن قائمة 100 امرأة الأكثر تأثيرا في العالم في قائمة بي بي سي BBC وفق ما اعلنه موقع هيئة الاذاعة البريطانية.

وكشفت بي بي سي عن قائمة أكثر 100 امرأة ملهمة ومؤثرة لعام 2019، وورد بين الأسماء 17 اسما من البلدان العربية وضمت القائمة كثيرا من النساء البارزات في المجالات التي يتخصصن بها، ويحاولن عرض رؤيتهن لشكل حياتنا قرابة عام 2030.

وحصلت أغنية الجزائرية رجاء مزيان "Allo le Système!" على أكثر من 35 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. تتناول أغانيها المعارضة للحكومة قضايا الظلم الاجتماعي ومزاعم الفساد وغياب المساواة، حتى أنها اضطرت لمغادرة البلد منذ سنوات بسبب إحدى أغنياتها.

تقيم رجاء الآن في مدينة براغ، ولا تزال تدعم بقوة الحراك الشعبي في الجزائرالذي خرج فيه عشرات آلاف الشباب إلى الشارع مطالبين بالتغيير.

تقول رجاء إنها تؤمن بما قالته ويني مانديلا: "إلى الذين يعارضوننا نقول: اضرب امرأة وستعرف عندها أنك كمن يضرب صخرة".

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية