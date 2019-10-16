الالعاب العسكرية العالمية : المنتخب الجزائري يفوز على ايرلندا بـ رباعية كاملة

فاز المنتخب الجزائري العسكري لكرة القدم على نظيره الايرلندي بنتيجة (4-0) اليوم الأربعاء، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الأولى، للألعاب العسكرية العالمية الجارية بمدينة ووهان الصينية (14-28 أكتوبر).وسجل اهداف اللقاء كل من عبد القادر كيبو (1، 90+4)، بلال مسعودي (38) وحسام الدين غشة (45).وفي مباراة أخرى عن نفس المجموعة ، فاز المنتخب القطري على نظيره الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة (3-1).

وبهذا الفوز، يتصدر "الخضر" المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط رفقة قطر، لكن بأفضلية الأهداف لصالح الجزائر، بينما تتذيل ايرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية المجموعة دون رصيد.

ولحساب الجولة الثانية، المقررة يوم الجمعة 18 أكتوبر، يواجه الفريق الجزائري نظيره القطري، في الوقت الذي تلتقي فيه الولايات المتحدة الأمريكية بإيرلندا.

وتشهد دورة كرة القدم في الألعاب العسكرية مشاركة 12 منتخبا، موزعا على ثلاث مجموعات، كل واحدة منها تضم أربعة منتخبات، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأولين الى ربع النهائي بالإضافة الى منتخبين آخرين صاحبي أفضل مركز ثالث.

وتشارك الجزائر بوفد يتكون من 87 رياضيا في الألعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، بمشاركة أكثر من 8000 رياضي عسكري ذو مستوى عالي، يمثلون لـ139 دولة.

ويخوض ممثلو الجزائر هذه المنافسة في سبعة (07) اختصاصات رياضية ذات طابع أولمبي وعسكري وهي: كرة القدم، الملاكمة، جيدو، ألعاب القوى، المصارعة المشتركة، التايكواندو والخماسي العسكري.

المصدر : وأج