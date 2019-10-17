توقعات بتحصيل 10 ملايير سنتيم من فرض الضريبة على الثروة

توقع خبراء إقتصاديون أن يتم تحصيل نحو 10 ملايير سنتيم من تطبيق الضريبة على الثروة المدرجة بقانون المالية 2020، لكنهم لم يستبعدوا أن تواجه العملية صعوبات خصوصا في بداياتها.

وبحسب الخبراء فإن فرض الضريبة على الثروة موجودة منذ 1993، لكن الحكومات المتعاقبة تجاهلت الأمر ولم تطبقه " وهو ما يوقعنا في ازدواج ضريبي" حسب الخبير الإقتصادي كمال رزيق.

ويقول رزيق:"إذا كان الأمر يتعلق بضريبة جديدة فهذا سيوقعنا في إزدواج ضريبي لأن القانون سيخمل ضريبتين بنفس الخصائص، وهو خطأ، لكن إذا تعلق الأمر بإعادة تصويب ما كان من قبل، فهو أمر معقول ومقبول".

ويتوقع، من جانبه، المحلل الإقتصادي بريش أن تواجه عملية تطبيق فرض الضريبة على الثروة صعوبات في بداية العملية لعدم إمكانية إحصاء الفئة الثرية، لكنها ستتمكن من ذلك لاحقا وفقا لآليات معلوماتية تمتلكها.