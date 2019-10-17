إصابة 51 فلسطينيا خلال اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس

أصيب 51 فلسطينيا هذا الخميس بالرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قبيل اقتحام مئات المستوطنين "مقام يوسف" شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس - في بيان اليوم - بأن مواجهات اندلعت قبيل اقتحام مئات المستوطنين المقام فجراي ما أدى لإصابة 51 فلسطينيا بينهم ثلاثة بالرصاص الحي وجرى نقلهم لمستشفى رفيديا الحكومي و14 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط جرى نقل إحداها للمستشفى و34 آخرين بالاختناق بينهم أربعة أطفال رضع.

يذكر أن نحو 1350 مستوطنا اقتحموا مقام يوسف فجرا بحراسة مشددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر "قبر يوسف" الذي كان في السابق مسجدا إسلاميا وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة قبل أن تقوم سلطات الاحتلال بالسيطرة عليه وتحويله إلى موقع يهودي "مقدس" بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967.

ويزعم الإسرائيليون أن عظام النبي يوسف بن يعقوب أحضرت من مصر ودفنت في هذا المكان لكن علماء الآثار ينفون الرواية الإسرائيلية مشيرين إلى أن عمر المقام لا يتجاوز 250 عاما.

وفي جنوب الضفة اقتحم مستوطنون تحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أيضا منطقة برك سليمان جنوب بيت لحم و أدوا طقوسا تلمودية كما أغلق جنود الاحتلال المنطقة , حسب مصدر أمني فلسطيني.

يشار إلى أن منطقة برك سليمان تتعرض كثيرا إلى اقتحامات من قبل المستوطنين الذي يقومون بأداء طقوس تلمودية هناك.

وبرك السلطان سليمان القانوني هي ثلاث برك ماء أنشأها السلطان العثماني سليمان القانوني في قرية ارطاس جنوب مدينة بيت لحم في سنة 943هـ، وتتسع البرك لحوالي 4ر2 مليون متر مكعب من المياه ويوجد بالمنطقة المحاطة بهم ثلاثة أعين ماء تصب بهذه البرك، وتعتبر مياه البرك في السابق من أهم مصادر المياه لمدينتي بيت لحم والقدس.