السلطة المستقلة للانتخابات :تم ضبط كل تفاصيل المتعلقة باستقبال استمارات المرشحين لرئاسيات12 ديسمبر

ضبطت السلطة المستقلة للانتخابات آخر اللمسات التقنية لاستقبال الاستمارات الخاصة بالترشح لرئاسيات ديسمبر 2019 التي ستنطلق الاسبوع المقبل من أجل عملية التدقيق .

وأوضح علي ذراع المكلف بالإعلام على مستوى السلطة المستقلة للانتخابات أنه تم ضبط كل مراحل العملية ابتداء " من نقطة الاستقبال الى كيفية تسلم الملف وكيفية تسليم الاستمارات وطريقة الترقيم وكيفية كتابة الاسم على الاعلام الآلي للتاكد من أن الامضاء لم يتم لشخصين و كيفية التعرف على ان التوقيع صحيح..." وأضاف بالقول " سيتم تنصب عشر لجان فيها اعضاء من السلطة وفيها اعضاء من القضاة والشخصيات التي تعودت على القيام بالعمل الاحصائي "

وبخصوص عدم التزام بعض الجهات المؤهلة بالتصديق على الاستمارات بتعليمات السلطة قال المكلف بالإعلام انها حالات منفردة لا تؤثر على سير العملية .

وكانت السلطة المستقلة للانتخابات ان اخر اجل لإيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون يوم السبت 26 أكتوبر 2019 في منتصف الليل وطلبت السلطة من المترشحين أخذ موعد مسبق للتكفل وتحديد عملية الاستقبال وملأ الاستمارة المتعلقة ببيانات المترشح والمرافقين له وأرقام المركبات التي سيتم استعمالها في عملية ايداع استمارة اكتتاب التوقيعات الفردية .

المصدر : القناة الأولى