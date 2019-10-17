القسم الممتاز لكرة السلة رجال: فوز نادي سطاوالي على جمعية أم البواقي (71-51)

تغلب نادي سطاوالي على جمعية أم البواقي بنتيجة (71-51) في لقاء مقدم عن الجولة الأولى لبطولة القسم الممتاز في كرة السلة (رجال) جمعت بينهما عشية اليوم الخميس بسطاوالي.

وتم تقديم هذا اللقاء بسبب مشاركة نادي سطاوالي في البطولة العربية للأندية المقررة من 21 إلى 31 أكتوبر بمدينة سلا (المغرب).

و ستجرى المباريات الأخرى لهذه الجولة يوم السبت 19 أكتوبر ابتداء من الساعة

(16:00):

برنامج المباريات :

المجموعة الأولى: السبت (16:00)

نصر حسين - طليعة درارية

المجمع البترولي - نجم شرشال

أولمبي برج بوعريريج - نادي الرويبة

اتحاد سيطف - أولمبي مليانة

ناي ورقلة - شباب الدار البيضاء

المجموعة الثانية:

نادي سطاوالي - جمعية أم البواقي 71-51

السبت (16:00):

اتحاد برج بوعريريج - اتحاد البليدة (00ر14)

وداد بوفاريك - نادي جسر قسنطينة

ربيع العلمة - أولمبي باتنة

أمل سكيكدة - اتحاد الجزائر .