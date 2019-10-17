إيداع بهاء الدين طليبة الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد )الجزائر العاصمة) اليوم الخميس بإيداع النائب بالمجلس الشعبي الوطني بهاء الدين طليبة الحبس المؤقت بسجن الحراش بعد الاستماع اليه في قضايا فساد، حسب ما علم من مصدر قضائي.

بهاء الدين طليبة متابع بعدة تهم من بينها تبيض أموال والتمويل الخفي للأحزاب.

يذكر أن نواب المجلس الشعبي الوطني، كانوا قد صوتوا في جلسة مغلقة يوم 25 سبتمبر المنصرم على رفع الحصانة البرلمانية على بهاء الدين طليبة بعد الطلب الذي تقدم به وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي.