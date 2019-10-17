جمعية الخروب تتعادل مع شبيبة بجاية بصفر لمثله وتلتحق بالصدارة مؤقتا

تعادلت شبيبة بجاية مع جمعية الخروب بنتيجة 0-0، اليوم الخميس في لقاء مقدم عن الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم جرى بملعب "الوحدة المغاربية" ببجاية.وعلى ضوء هذه النتيجة ، ارتقت جمعية الخروب إلى الصدارة مؤقتا برصيد 16 نقطة، مناصفة مع وداد تلمسان وأولمبي المدية، بينما يقبع الفريق البجاوي في المركز الـ 14 (6 ن) ولقاء متأخر رفقة أمل بوسعادة.

وفي وقت سابق من ظهيرة اليوم الخميس، تفوقت مولودية سعيدة على الضيف اتحاد الحراش بواقع (1-0)، في أول لقاء مقدم عن الجولة التاسعة من المحترف الثاني، بملعب 13 أفريل 1958 بسعيدة.وسجل هدف اللقاء الوحيد، وسط الميدان محمد أمين ويس، عند الدقيقة (53)، لصالح فريق "السعداوة".

وعلى ضوء هذه النتيجة، ارتقت المولودية السعيدية إلى الصف السادس مؤقتا برصيد 12 نقطة، مناصفة مع أربعة فرق.بينما يواصل الفريق الحراشي الغرق في ذيل الترتيب بنقطتين فقط.

وتتواصل مباريات هذه الجولة التاسعة يوم السبت المقبل بداية من الساعة 00ر15.

الخميس 17 أكتوبر :

مولودية سعيدة - اتحاد الحراش 1 - 0

شبيبة بجاية - جمعية الخروب 0 - 0

السبت 19 أكتوبر

أولمبي أرزيو - دفاع تاجنانت (00ر15 سا)

سريع غليزان - أمل الأربعاء (00ر15 سا)

أمل بوسعادة - مولودية بجاية (00ر15 سا)

جمعية وهران - اتحاد عنابة (00ر15 سا)

وداد تلمسان - شبيبة سكيكدة (00ر17 سا) دون جمهور

مولودية العلمة - أولمبي المدية (00ر18 سا)

المصدر : وأج