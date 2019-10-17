بولخراص : سونلغاز تعكف على استرجاع ديونها المقدرة بـــ 60 مليار دج "تدريجيا"

تعكف مؤسسة سونلغاز على استرجاع ديونها التي تبلغ 60 مليار دج "تدريجيا"، حسبما أعلنه اليوم الخميس ببوفاريك (البليدة) الرئيس المدير العام لهذه المؤسسة، شاهر بولخراص.وأوضح بولخراص للصحافة ، على هامش حفل تكريم المؤسسة من طرف الجمعية الرياضية إتحاد رياضي بوفاريك لكرة السلة لذوي الاحتياجات الخاصة نظير دعمها للفريق أن "ديون المؤسسة في تفاقم وبلغت 60 مليار دج ونحاول تحصيلها تدريجيا بكل الوسائل".



منهما"، مشيرا إلى أن التحصيل يتم بمختلف الوسائل بدء بالاتصال وصولا لقطع التيار الكهربائي عن الزبون، مطمئنا في السياق الزبائن بأن "تسعيرة الكهرباء لا تزال نفسها."

وفي موضوع آخر، أشار المتحدث إلى أن حصيلة الإنجازات السنوية للمؤسسة "في صحة جيدة" والبرامج "لم تتوقف والدولة تواصل مرافقتها للاستثمارات ونواصل الإنجازات سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو النقل أو الإنتاج أو الخدمات".

وأكد السيد بولخراص أن سونلغاز أصبحت "متمكنة بكل أريحية" في ذروة استهلاك الطاقة الكهربائية وذلك بفضل "الاستثمارات المنجزة على مر السنين".

وكشف في هذا الصدد عن تجنيد "وسائل هامة" لتجسيد المشاريع المستقبلية والتي من بينها الإستثمار في الطاقات المتجددة.

كما أشار الرئيس المدير العام لسونلغاز إلى "مضي مؤسسته منذ أشهر في مخطط إعادة تنظيم و تجديد هياكل هذا المرفق العام بعدما صادق عليه مجلس إدارة المؤسسة بهدف التكيف مع طلبات الزبائن والتأقلم مع التغيرات الحاصلة".

المصدر : وأج