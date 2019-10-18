جميلة تمازيرت : سيتم اعتماد دفتر شروط للإدماج الاقتصادي قريبا لرسكلة النشاط المعاملاتي

18/10/2019 - 11:24

كشفت  ،  اليوم  الخميس ، وزيرة الصناعة والمناجم السيدة جميلة تمازيرت خلال اليوم الوطني للقياسة ، أنه  سيتم اعتماد دفتر شروط للإدماج الاقتصادي قريبا لرسكلة النشاط الحكومي والمعاملاتي على متن قاعدة رقمية .

وسيتم حسب السيدة جميلة تمازيرت عرض دفتر الشروط الجديد على الحكومة قريبا ، ويتضمن هذا الدفتر بشكل اكبر المتعاملين الذين ينشطون في قطاع الأجهزة الكهرومنزلية والتركيب  وهم ملزمون باحترام نسبة الإدماج  التي يلزم الالتزام بها لمدة 3 سنوات على الأقل .

كما أشارت جميلة تمازيغت إلى مضامين أخرى ذات أهمية تضمنها دفتر الشروط الجديد   كاستحداث لجان مختلطة تقنية لضمان المبادلات التجارية الفعالة ترقية للقياسة ترتكز على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي .

المصدر : الإذاعة الجزائرية  

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