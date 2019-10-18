جميلة تمازيرت : سيتم اعتماد دفتر شروط للإدماج الاقتصادي قريبا لرسكلة النشاط المعاملاتي

كشفت ، اليوم الخميس ، وزيرة الصناعة والمناجم السيدة جميلة تمازيرت خلال اليوم الوطني للقياسة ، أنه سيتم اعتماد دفتر شروط للإدماج الاقتصادي قريبا لرسكلة النشاط الحكومي والمعاملاتي على متن قاعدة رقمية .

وسيتم حسب السيدة جميلة تمازيرت عرض دفتر الشروط الجديد على الحكومة قريبا ، ويتضمن هذا الدفتر بشكل اكبر المتعاملين الذين ينشطون في قطاع الأجهزة الكهرومنزلية والتركيب وهم ملزمون باحترام نسبة الإدماج التي يلزم الالتزام بها لمدة 3 سنوات على الأقل .

كما أشارت جميلة تمازيغت إلى مضامين أخرى ذات أهمية تضمنها دفتر الشروط الجديد كاستحداث لجان مختلطة تقنية لضمان المبادلات التجارية الفعالة ترقية للقياسة ترتكز على تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي .

المصدر : الإذاعة الجزائرية