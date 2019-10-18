وزير التجارة يتعهد بــ" محاربة العراقيل التي تقف في وجه مصدري التمور

تعهد وزير التجارة سعيد جلاب خلال زيارة عمل وتفقد لولاية بسكرة بعد زيارته لعدو وحدات إنتاجية لمعالجة وتوضيب التمور ببلديتي طولقة ومليلي .

كما عقد لقاء مع مصدري التمور إلى الخارج متعهدا بــ" محاربة العراقيل التي تقف في وجه المصدرين " .

وقال السيد جلاب في تصريح للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية :" أن سبب زيارتنا يكمن في متابعة العملية بكل تفاصيلها من أولها إلى آخرها انطلاقا من مصانع توضيب التمور إلى وكذا معامل التعليب وصولا اخذ فكرة مقربة عن نوعيات التمور التي تجهز لتصديرها إلى الخارج .

وعلى هذه الخلفية يقول السيد جلاب أنه تم :" تسجيل بعض العراقيل والصعوبات التي لابد من اخذ الإجراءات اللازمة على جناح السرعة لتذليلها ، وأول إجراء سنتخذه هو الإجراء التسهيلي من خلال إشراك كل المعنيين بالعملية ".

المصدر : الإذاعة الجزائرية