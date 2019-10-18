تعادل المنتخب العسكري الجزائري ونظيره القطري بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0) هذا الجمعة، لحساب اليوم الثاني للمجموعة الأولى للألعاب العالمية العسكرية المتواصلة بووهان بالصين من 14 إلى 28 أكتوبر الجاري.

وكان المنتخب الجزائري منهزما منذ الدقيقة (49) بهدف للقطري القبيسي مشعل عبد الله قبل أن يعدل بلال مسعود النتيجة (د 74) لصالح الجزائر.

و في اللقاء الثاني لنفس المجموعة، تغلبت إيرلندا على الولايات المتحدة الأمريكية (2-0) من تسجيل رزان كين (د 57) ودراك والش (د 89).

وكانت الجزائر قد فازت في الجولة الأولى التي جرت يوم الاربعاء على إيرلندا (4-0) فيما تغلبت قطر على الولايات المتحدة (3-1).

بعد الجولة الثانية يتقاسم منتخبا الجزائر وقطر المركز الأول ب 4 نقاط أمام إيرلندا (3 ن) و الولايات المتحدة (0 نقطة).

وستجري الجولة الثالثة والأخيرة لهذه المجموعة يوم الأحد 20 أكتوبر تجمع الأولى الجزائر و الولايات المتحدة الأمريكية والثانية قطر بإيرلندا.

وتعرف دورة كرة القدم مشاركة 12 منتخبا تم تقسيمها على 3 مجموعات حيث يتأهل الأولان عن كل مجموعة للدور ربع النهائي يضاف إليهم احسن منتخبين يحتلان المركز الثالث.

وتشارك الجزائر بوفد يتكون من 87 رياضيا في الألعاب العسكرية السابعة للمجلس الدولي للرياضة العسكرية، بمشاركة أكثر من 8000 رياضي عسكري ذو مستوى عالي، يمثلون لـ139 دولة.

ويخوض ممثلو الجزائر هذه المنافسة في سبعة (07) إختصاصات رياضية ذات طابع أولمبي وعسكري وهي: كرة القدم, الملاكمة، جيدو، ألعاب القوى، المصارعة المشتركة، التايكواندو والخماسي العسكري.

المصدر : واج