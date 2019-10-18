زلزال عين تموشنت : عدم تسجيل أي خسائر جراء الهزة الأرضية التي سجلت بالمنطقة

لم تسجل مصالح الحماية المدنية بولاية عين تموشنت أي خسائر بشرية كانت أم مادية جراء الهزة الأرضية التي تم تسجيلها ظهيرة هذا الجمعة بشدة 4 درجات على سلم ريشتر، حسبما علم لدى مسؤولي ذات السلك.

ولم تسجل مصالح الحماية المدنية عبر إقليم الولاية أي نداء إستغاثة أو تدخل ميداني عقب هذه الهزة الأرضية التي شعر بها عدد هام من سكان الولاية خصوصا عبر بلديات العامرية والمالح وتارقة وعين تموشنت و بعض المناطق الأخرى حسبما أوضحه مدير الحماية المدنية بعين تموشنت الرائد مراد بن سالم.

وتفيد بعض المصادر أن شدة هذه الهزة الأرضية شعر بها حتى بعض سكان الولايات المجاورة لعين تموشنت على غرار وهران وسيدي بلعباس.

وكان بيان المركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء قد أعلن عن تسجيل هزة أرضية بلغت شدتها 4 درجات على سلم ريشتر.

وقد حدد مركز الهزة على بعد 20 كيلومتر شمال عين تموشنت حسبما أشير إليه.

المصدر : واج