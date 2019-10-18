﻿توقيف عنصري دعم للجماعات الإرهابية بتين زواتين وحجز أزيد من ثلاثة قناطير من الكيف المعالج بحاسي مسعود

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الخميس بتين زواتين (برج باجي مختار)، عنصري دعم للجماعات الإرهابية، فيما حجزت مفرزة أخرى بحاسي مسعود (ورقلة) أزيد من ثلاثة قناطير ونصف من الكيف المعالج، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني، هذا الجمعة، في بيان لها.

وجاء في البيان أنه و"في إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتين زواتين بالقطاع العملياتي برج باجي مختار/ ن ع 6، يوم 17 أكتوبر 2019، عنصري دعم للجماعات الإرهابية وحجزت (03) هواتف نقالة، ومبالغ مالية تقدر بـ (588.000 دينار جزائري) و(22.000) فرنك إفريقي مالي."و"في سياق العمليات المتواصلة الهادفة لصد انتشار ظاهرة الاتجار بالمخدرات عبر كافة التراب الوطني، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببلدية حاسي مسعود بولاية ورقلة/ن.ع.4 ، تاجر مخدرات وحجزوا كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ(03) قناطير و(52) كيلوغرام، كانت مخبأة على متن شاحنة"، يضيف البيان.

وتأتي هذه النتائج -حسب ذات المصدر- لـ"تؤكد مرة أخرى مدى اليقظة التي يتحلى بها أفراد الجيش الوطني الشعبي وعزمهم على تعقب هؤلاء المجرمين عبر كافة التراب الوطني".

المصدر : واج