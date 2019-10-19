وكالة ناسا تبدأ أول مهمة نسائية خالصة خارج محطة الفضاء الدولية

بدأت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)،الجمعة، أول مهمة فضائية نسائية خالصة في الفضاء الخارجي، تعد الأولى من نوعها في تاريخ الوكالة منذ 61 عاما.

وأعلنت (ناسا )، أن مهمة الخروج الى الفضاء الخارجي - التي تعتبر سابقة "في تاريخ البشرية"-، بدأت عند الساعة 07:38 (بتوقيت واشنطن) حيث غادرت رائدتا الفضاء كريستينا كوتش وجيسيكا ماير المحطة الفضائية الدولية لاستبدال وحدة الكترونية لشحن البطاريات أصيبت بخلل.

وتأتي هذه المهمة التاريخية للسير في الفضاء ، بعد أشهر من إلغاء وكالة (ناسا) لمهمة مماثلة، بسبب اضطرار ها إلى تعديل مقاسات البدلات المخصصة لرائدات الفضاء.

وأعلنت (ناسا) هذا الاسبوع عن الجدول الزمني لهذه المهمة وللتغييرات الأخرى التي تقررت بسبب مشاكل في وحدة شحن، وتفريغ بطارية المحطة الفضائية التي يتعين على رائدتي الفضاء كوش ومير استبدالها.

ومن المتوقع، حسب وكالة الفضاء الامريكية، أن تستغرق المهمة حوالي خمس ساعات ونصف، موضحة أن رائدتي الفضاء ستقومان باستبدال منظم الطاقة المعيب الذي تم تركيبه منذ سنة 2000 ، والذي لم يعمل بعد تثبيت بطاريات "الليثيوم أيون" الجديدة في المحطة الفضائية الأسبوع الماضي.

وذكرت (ناسا) ،أن الخلل بهده الوحدة "لا يشكل أي خطر على العمليات، أو على أفراد الطاقم أوالتجارب المخبرية أوالإمداد الكلي بالطاقة للمحطة الفضائية".