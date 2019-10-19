هدام : الجزائر "ملتزمة" بشكل "كامل" بضمان الحماية الاجتماعية لأكبر عدد من المواطنين

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، تيجاني حسان هدام ، الجمعة ، أن الدولة الجزائرية "ملتزمة" بشكل "كامل" بضمان توفير الحماية الاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وتعمل على توسيع هذه الحماية للفئات الهشة وللعمال الذين ينشطون في القطاع غير الرسمي.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال مراسم افتتاح أشغال المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي المنعقد حاليا بالعاصمة البلجيكية بروكسل أن هذه المنظومة " تقوم على مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية المكرس دستوريا، وذلك من خلال تأسيس نظام للحماية الاجتماعية مبني على المساهمة التضامنية للمنتسبين، إضافة إلى مساهمة الدولة في التكفل باشتراكات الفئات الخاصة والهشة، بفضل مبدأ إعادة توزيع الثروة الوطنية".

وشدد تيجاني حسان هدام في هذا الصدد على أن المنظومة الجزائرية للضمان الاجتماعي " تواجه على غرار كافة بلدان العالم، تحديات كبيرة تتعلق بديمومة هذه المنظومة وتوسيع آداءاتها لفائدة أكبر قدر ممكن من المواطنين، وذلك نتيجة التحولات الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية التي يشهدها العالم".

وأشار خلال كلمته إلى أن الجزائر "أطلقت ورشات تفكير لإدخال الإصلاحات اللازمة من أجل ملاءمة منظومة الحماية الاجتماعية مع هذه التحولات وضمان ديمومتها مع توسيعها إلى المزيد من الفئات الهشة"، مستعرضا في هذا الإطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل تشجيع وضمان انتقال العمال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي المنظم.

وكانت لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جهة اخرى محادثات مع الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي مارسيلو أبي راميا كايتانو تناولت الدور الذي يمكن أن تلعبه صناديق الضمان الاجتماعي ، بالتعاون مع الجمعية بغرض ترقية وتعزيز الضمان الاجتماعي في الجزائر وفي المنطقة، لاسيما --كما جاء في البيان-- من خلال تبادل التجارب والممارسات الحسنة بين هيئات الضمان الاجتماعي الأعضاء في الجمعية.

وأكد هدام بالمناسبة إلى أن وزارته "تحرص على حضور إطارات القطاع في مختلف الورشات والنشاطات التي تنظمها الجمعية لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب مختلف الدول في هذا المجال"، مؤكدا على "أهمية الاستفادة من خبرة هذه المنظمة الدولة ومن مرافقتها في إطار برامج تعاون لتحقيق الكفاءة والتميز في إدارة أنظمة الضمان الاجتماعي".

يشار الى ان وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يشارك على رأس وفد من إطارات القطاع في المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي الذي افتتحت اشغاله يوم 14 اكتوبر الجاري.