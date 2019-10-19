وزارة الصحة تستلم أزيد من 800 ألف جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية

كشف مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، جمال فورار، عن استلام الوزارة لأزيد من 800 الف جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية.

وأوضح المسؤول ذاته "استلام الوزارة خلال الأسبوع الجاري لأزيد من 800 ألف جرعة لقاح ضد الأنفلونزا الموسمية وستضاف إليها كمية أخرى قبل نهاية الأسبوع القادم ليبلغ مجموع الجرعات مليونين ونصف".

وأضاف أن وزارة الصحة ستطلق حملة توعوية خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر القادم قصد "تشجيع الفئات المعنية من أشخاص مسنين ومصابين بأمراض مزمنة وحوامل على الإقبال على اللقاح الذي سيكون متوفرا بالمؤسسات الصحية وكذا الوكالات الصيدلانية الخاصة".

وحسب مدير الوقاية، فإن وزارة الصحة "اعتادت على استلام هذا اللقاح في شهر سبتمبر من كل سنة، غير أن ذلك لم يتم هذه المرة بسبب تأخر المنظمة العالمية للصحة في الكشف عن نوعية الفيروس المتسبب في الإصابة بالأنفلونزا الموسمية".

وبخصوص حصيلة الإصابات المسجلة خلال الموسم الفارط، قال ذات المسؤول أن "سنة 2018 كانت مستقرة نوعا ما مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم تسجيل 10 وفيات"، مشيرا الى أن تم "استهلاك نسبة 98 بالمائة من كمية جرعات اللقاح المستورد".

وذكر أنه استنادا الى معطيات المنظمة العالمية للصحة، فأن فيروس الأنفلونزا الموسمية تسبب خلال السنة الفارطة في "وفاة أزيد من 650 ألف شخص عبر العالم".