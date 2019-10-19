الفيلم الصامت "سينابس" لنور الدين زروقي في مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير

سيشارك الفيلم الصامت "سينابس" للمخرج نور الدين زروقي في الطبعة الـ 14 لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بموريتانيا، حسبما أفاد به بتيارت ذات المخرج.

وأوضح نور الدين زروقي ابن ولاية تيارت لوأج أنه تم اختيار فيلمه القصير الصامت "سينابس " ضمن قائمة الأفلام المتنافسة على جوائز مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير بموريتانيا المزمع تنظيمه بين 23 و27 أكتوبر الجاري.

يذكر أن هذا الفيلم أنتجته مؤسسة سينما الشباب سنة 2018 وشارك فيه 34 ممثلا من تيارت أغلبهم يمثل لأول مرة بما فيهم بطل الفيلم عبد العالي عيادي حيث تدور فكرة هذا العمل حول" ركاب حافلة لنقل المسافرين بمنطقة نائية والمظاهر التي يعيشونها والسلوكيات التي تجعل التواصل الإيجابي منعدماً بينهم وتؤدي إلى تفسيرات متضاربة من طرف الركاب لسلوكات بعضهم البعض".

ويتنافس فيلم "سينابس" الذي تم تقديم العرض الشرفي له بدار الثقافة "علي معاشي" لتيارت في ديسمبر 2018 على الجائزة الدولية لمهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير إلى جانب عملين سينمائيين جزائريين وهما "سأخبر الله بكل شيء" لمحمد بن عبد الله و "كاين ولا مكاينش" لعبد الله غادة.

كما يشارك في المنافسة أفلام "عيد الأضحى لنا" من السينغال و "أرض الأحلام" و"أغنية البجعة" و"الطريق إلى الديدان" من المغرب و "الهدية" من ليبيا و"عيد ميلاد سعيد" من العراق و "العائد" من مالي و"نهري بحري" من سوريا و "شوكة وسكينة" و"ما تعلاش على الحاجب" من مصر وفيلم "عرس الشوك" من تونس و "نبتة الموت" من النيجر.

يذكر أن الفنانة الجزائرية مليكة بلباي ستكون ضيفة شرف المهرجان حسبما ورد في موقع هذه التظاهرة التي ستضم العديد من الفعاليات والورشات ذات الصلة بالسينما.

للتذكير، سبق لفيلم "سينابس" المشاركة في الدروة الثامنة لمهرجان وجدة للفيلم المغاربي بالمغرب شهر جوان الماضي.