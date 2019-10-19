إنقاذ 148 مهاجرا غير شرعي على متن ثلاثة قوارب مطاطية قبالة السواحل اللبيبة

تمكنت القوات البحرية الليبية السبت من إنقاذ 148 مهاجرا غير شرعي كانوا على متن 3 قوارب مطاطية شمال غرب طرابلس.

وقال العميد أيوب قاسم، المتحدث باسم القوات البحرية الليبية في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، " ورد بلاغ لغرفة عمليات حرس السواحل بوجود نداء استغاثة من قوارب، أبحر الزورق (فزان) في مهمة بحث وإنقاذ، وبعد عملية شاقة تم خلالها ضبط ثلاثة قوارب مطاطية على متنها 148 مهاجرا غير شرعي بينهم 15 امرأة و11 طفلا".

وأضاف العميد قاسم،" ضبط القوارب تم على مسافات متباينة، الأول والثاني كانا على بعد حوالي 90 ميلا شمال بوكماش، والقارب الثالث 60 ميلا شمال صبراتة " غرب طرابلس.

يشار الى ان المهاجرون ينحدرون من جنسيات عربية ومن جنسيات أفريقية مختلفة، وبعد تقديم المساعدات الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء طريق السكة (طرابلس)، بحسب المتحدث.

وقد أعلنت القوات البحرية الليبية تمكنها من إنقاذ قرابة 7 آلاف مهاجر في عرض البحر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وتنشط مع استقرار العوامل الجوية خاصة أمواج البحر، عمليات إبحار المهاجرين الذين يجتازون البحر المتوسط انطلاقا من ليبيا عبر قوارب صغيرة، وبالتالي ترتفع حوادث غرق القوارب في عرض البحر المتوسط.

وكشفت المنظمة الأسبوع الماضي، عن وجود أكثر من 650 ألف مهاجر على الأراضي الليبية، خارج مراكز الإيواء الحكومية، وأن فقط حوالي 6 آلاف مهاجر داخل مراكز الإيواء.