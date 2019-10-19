كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين بباتنة وسكيكدة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، الجمعة، إثر عمليتي بحث وتمشيط بباتنة وسكيكدة، من كشف وتدمير خمسة مخابئ للإرهابيين، حسب ما أفاد به السبت بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في بيان الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عمليتي بحث وتمشيط بباتنة وسكيكدة/ن.ع.5، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 18 أكتوبر 2019 خمسة (05) مخابئ للإرهابيين تحتوي على 20 لغما تقليدي الصنع، بندقية (01) صيد وبندقية (01) (carabine) غير صالحتين للاستعمال و63 طلقة من مختلف العيارات وكمية من البارود ومولد (01) كهربائي ومعدات تفجير وأدوية وأغراض مختلفة".

وأوضح نفس المصدر أنه "في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بسيدي بلعباس/ ن.ع 2 ثلاثة (03) تجار مخدرات وحجزوا 87 كيلوغرام و 28 غرام من الكيف المعالج وسيارة (01) سياحية، فيما أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة بتمنراست وعين قزام/ن.ع.6، (23) شخصا وحجزت سيارة (01) رباعية الدفع و مولدين (02) كهربائيين و مطرقتي (02) ضغط وجهازين (02) لكشف المعادن".

وأضاف البيان ذاته أنه "في إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ70 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعين تيموشنت/ن ع 2، سكيكدة والطارف/ن ع 5، كما أوقف عناصر الدرك الوطني

وحرس الحدود 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان/ ن.ع.2 وغرداية/ن.ع.4".