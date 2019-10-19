﻿عين تموشنت : عدم تسجيل أي خسائر مادية أو بشرية إثر الهزة الأرضية

لم تسجل مصالح الحماية المدنية لعين تموشنت أي خسائر مادية أو بشرية إثر الهزة الأرضية التي تم تسجيلها في حدود الساعة 17 و 10 دقائق من مساء هذا السبت على بعد 22 كلم شمال عين تموشنت، حسبما علم لدى المدير الولائي للحماية المدنية.

وأبرز الرائد مراد بن سالم أن مصالحه "لم تسجل أي نداء استغاثة بذات الشأن"غير أن وحداته "قامت بخرجات ميدانية إستطلاعية ولم يتم تسجيل أي خسائر مادية كانت أو بشرية".

وقد بلغت شدة هذه الهزة الأرضية الارتدادية 2ر3 درجات على سلم ريشتر، كما أعلن عنه مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء حيث تعد الثانية من نوعها التي تم تسجيلها بعد يوم أمس الجمعة والتي بلغت شدتها 4 درجات وحدد موقعها على بعد 20 كلم شمال عين تموشنت.

المصدر : واج