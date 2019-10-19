إرتفاع حصيلة ضحايا تفجيرين بمسجد في أفغانستان إلى 72 قتيلا

إرتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين اللذين إستهدفا مسجدا بولاية /ننكرهار/ شرق أفغانستان، إلى 72 قتيلا وعشرات المصابين.

وذكرت قناة /طلوع نيوز/ المحلية، اليوم السبت، أن حصيلة الضحايا ارتفعت إلى 72 قتيلا، مشيرة إلى أن سكان منطقة /حسكا مينا/ مازالوا يحاولون انتشال الجثث والجرحى من تحت الأنقاض.

وأوضحت القناة أن عدد المصابين في التفجيرين بلغ نحو 30، فيما لا يزال هناك 4 في عداد المفقودين.

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت عن مقتل 62 شخصا وإصابة العشرات.

يذكر أن تفجيرين استهدفا، أمس الجمعة، مسجدا بولاية /ننكرهار/ شرق أفغانستان خلال صلاة الجمعة، حيث حملت الحكومة حركة /طالبان / مسؤولية الهجوم.

ويأتي الحادث غداة نشر الأمم المتحدة تقريرا جديدا ذكر أن عددا"غير مسبوق" من المدنيين قتلوا أو جرحوا في افغانستان من يوليو إلى سبتمبر الماضيين..

وحملت الأمم المتحدة المسؤولية بشكل خاص إلى عناصر معادية للحكومة وفي مقدمتها تنظيم /داعش/ الإرهابي وحركة /طالبان/ المتمردة.

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