كاس افريقيا للأمم-2020: المنتحب الجزائري ضمن المجموعة الرابعة

سيلعب المنتخب الجزائري لكرة اليد (رجال) ضمن المجموعة الرابعة التي تضم خمسة منتخبات منها المنتخب المغربي في مرحلة المجموعات لكاس افريقيا للأمم-2020، حسب نتائج عملية القرعة لكأس إفريقيا للأمم-2020 التي سحبت مساء اليوم بتونس، بالإضافة للجزائر والمغرب، تتشكل المجموعة الرابعة من منتخبات الكونغو والسنغال و زامبيا.

وتتأهل المنتخبات الاربعة الأولى للدور ثمن النهائي.

وتبقى تونس (البلد المنظم) من أكبر المرشحين للتتويج النهائي والمؤهل الى دورة الالعاب الاولمبية-2020 بطوكيو، كونها وقعت ضمن المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات الكاميرون وكوت ديفوار والرأس الأخضر.

من جهته يتواجد المنتخب المصري أحد عمالقة الكرة الافريقية والذي يطمح أيضا للتأهل لموعد طوكيو 2020 في المجموعة الأولى مع منتخبات أنغولا و الغابون و نيجيريا و ليبيا.

ويشارك في هذه المنافسة في طبعتها ال 25 ، سبعة عشرة (17 ) منتخبا لحجز التأشيرة الأولمبية الوحيدة.

وستكون نسخة تونس تأهيلية أيضا لمونديال-2021 المقرر بمصر، حيث تتأهل المنتخبات السبعة الأولى للموعد العالمي بمصر بعد ان رفع عدد منتخبات الموعد العالمي من 24 الي 32 منتخبا في النهائيات.

وتعود آخر مشاركة للمنتخب الجزائري في الألعاب الأولمبية إلى دورة 1996 بأطلنطا الأمريكية.

وستجري النسخة ال 25 للبطولة الإفريقية من 16 إلى 26 يناير 2020 بتونس.

وستحري المباراة الافتتاحية يوم 16 يناير بين تونس والرأـس الأخضر ّ فيما يلي تركيبة المجموعات: المجموعة الأولى: مصر - الكونغو الديمقراطية - غينيا - كينيا المجموعة الثانية: أنغولا - الغابون - نيجيريا - ليبيا المجموعة الثالثة: تونس -الكاميرون - كوت ديفوار - الرأس الأخضر المجموعة الرابعة: المغرب - الجزائر - الكونغو- السنغال - زامبيا.

المصدر : واج