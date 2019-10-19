الجولة التاسعة : وداد تلمسان وأولمبي المدية يحافظان على الصدارة المشتركة

حافظ وداد تلمسان وأولمبي المدية على شراكتهما في كرسي الريادة للترتيب العام, بفضل فوزهما على شبيبة سكيكدة (3-1) ومولودية العلمة (4-0)، تواليا، إثر ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي انطلقت الخميس الماضي وانتهت اليوم السبت.

واستدرك الرائد وداد تلمسان خسارته الأسبوع الفارط من أمل الأربعاء، بفوز عريض ظهيرة اليوم السبت، على ضيفه شبيبة سكيكدة (3-1)، وافتتح المخضرم الحاج بوقش بوابه التهديف لأصحاب الأرض (د 3)، قبل أن يوقع بن بولعيد الإصابة الثانية (د 13) من ركلة جزاء، ليرسّم بن شريفة (د 40) النقاط الثلاث لفريق"الزيانيين"، تُبقيهم في كرسي الريادة برصيد 19 نقطة مناصفة مع أولمبي المدية.

أمام "السكيكدية" فيتواجدون عند الصف السادس (14 ن).

من جانبه، أحرز أولمبي المدية فوزا ساحقا على مُضيفه مولودية العلمة برباعية نظيفة (4-0)، تداول على توقيعها كل من لكروم على مرتين (د 13) و (د 52)، لغوماري (د 66) و اختتم خلوفي (د 81) مهرجان الأهداف لأبناء عاصمة "التيطري".

وبهذه النتيجة الباهرة حافظ الأولمبي على الصدارة (19 ن) مناصفة مع وداد تلمسان، بينما تقبع المولودية العلمية عند الصف الـ11 (11 ن).

وعكس التوقعات، سقط سريع غليزان بميدانه أمام أمل الأربعاء (1-2)، حيث تقدّم الزوار في النتيجة منذ الشوط الأول بواسطة ثنائية عميري (د 18) و زرمان (د 38).

ولم يكن هدف المخضرم بوعزة (د 83) من ركلة جزاء، كافيا لتشكيلة السريع من أجل العودة في اللقاء.

وبفضل هذا الفوز ارتقى الأمل إلى الصف الرابع (15 ن)، مع شبيبة سكيكدة، بينما سقط سريع غليزان إلى المركز السادس (14 ن).

بدوره، يواصل الصاعد الجديد للمحترف الثاني، أولمبي أرزيو، تحقيق مشوارا طيبا، بإضافته لفوز جديد بعد إطاحته بدفاع تاجنانت (2-1)، بهدفي بحاري (د 42) وليتيم (د 65), بينما قلّص قوميدي (د 62) النتيجة للضيوف.

وبهذا يتواجد الأولمبي عند المرتبة الرابعة (15 ن) بفارق نقطة واحدة عن ثلاثي الطليعة، بينما يتواجد فريق الدفاع في الصف التاسع (12 ن) بمعية مولودية سعيدة.

وحقق فريق أمل بوسعادة الأهم بعقر دياره، بانتصاره على مولودية بجاية بأقل نتيجة (1-0)، بفضل إصابة بلواضح (د 71), ليلتحق "البوسعادية"بضيفهم لنهار اليوم عند المركز الـ12 (9 ن) ولكن بلقاء متأخر لـ "البجاوية".

وانتهت مواجهة جمعية وهران واتحاد عنابة على وقع التعادل الإيجابي (1-1)، حيث سجّل ضيف (د 34) لأصحاب الضيافة، لكن بلعريبي استدرك الموقف في اللحظات الأخيرة من اللقاء معدّلا الكفة للجمعية (د 88).

وعلى ضوء هذه النتيجة، تتموقع الجمعية الوهرانية عند الصف الثامن (13ن)، في حين يبقى أبناء مدينة "بونة" في المركز الـ 14 (8 ن).

وكانت هذه الجولة قد افتتحت بمقابلتين مقدمتين، الخميس الفارط، حيث كانت البداية بفوز مولودية سعيدة على ضيفه اتحاد الحراش بنتيجة 1-0 بملعبه "13 أفريل 1958"بسعيدة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد، وسط الميدان، محمد أمين ويس، في الدقيقة ال53 لصالح الفريق المحلي.

وعلى ضوء هذه النتيجة، إرتقت المولودية السعيدية إلى الصف السادس مؤقتا برصيد 12 نقطة، مناصفة مع أربعة فرق، بينما يواصل الفريق الحراشي الغرق في ذيل الترتيب بنقطتين فقط.

من جانبه، تعادل فريق شبيبة بجاية مع جمعية الخروب بواقع 0-0، لترتقي الجمعية، إلى الصدارة مؤقتا برصيد 16 نقطة, مناصفة مع وداد تلمسان وأولمبي المدية، بينما يقبع الفريق البجاوي في المركز الـ 14 (6 ن) رفقة أمل بوسعادة وبلقاء متأخر.

المصدر : واج