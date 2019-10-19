ثلاثة قتلى في حادث مرور بالبويرة

لقى (03) ثلاثة أشخاص حتفهم خلال حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق-غرب عند المخرج الغربي لمدينة البويرة ، حسب مصالح الحماية المدنية.

وأوضح الملازم يوسف عبدات المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية أن حادث الاصطدام وقع في حدود السابعة مساء (19:00) على مستوى الطريق السيار شرق-غرب بالقرب من المحطة البرية لولاية البويرة بين شاحنة وسيارة سياحية، مضيفا أن"الاصطدام تسبب في موت شابة تبلغ من العمر 25 سنة وسيدة (60 سنة) و رجل (50 سنة)".

وتابع ذات المسؤول قائلا "تم نقل الضحايا الثلاثة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة الإستشفائية محمد بوضياف بمدينة البويرة".

وفي هذا الاطار فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لكشف ملابسات الحادث.

المصدر : واج