طاسيلي تعزز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من نوفمبر

أعلنت شركة طاسيلي للطيران عن تعزيز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من 2 نوفمبر المقبل عبر فتح خطين جديدين يربطان الجزائر العاصمة و مدينتي تندوف و عين صالح اضافة إلى تعزيز رحلاتها نحو أدرار.

و أوضح بيان طاسيلي للطيران أنه تمت برمجة رحلتي العاصمة-تندوف و العاصمة- عين صالح على التوالي كل سبت و ثلاثاء "لضمان خدمة عمومية للركاب المتوجهين لمناطق الجنوب".

أما بخصوص الخط الرابط بين الجزائر العاصمة و تندوف فإن الإقلاع سيكون على الساعة الثالثة و النصف زوالا 15:30 سا و على الساعة 18:45 من مطار تندوف.

فيما يتعلق بالخط الرابط بين الجزائر العاصمة و عين صالح فإن الإقلاع سيكون على الساعة 06:00 صباحا في حين برمج الانطلاق من مطار عين صالح نحو الجزائر على الساعة 09:00 صباحا.

أما الرحلات الاضافية بالنسبة للخط الرابط بين الجزائر العاصمة و ادرار, تمت برمجتها كل يوم اثنين على الساعة الثامنة صباحا انطلاقا من الجزائر العاصمة و على الساعة العاشرة و اربعون دقيقة انطلاقا من ادرار. هذه الرحلات من شأنها ان تعزز الرحلات الموجودة يومي الاربعاء و السبت كل أسبوع.

و ستسمح الرحلات الجديدة (الجزائر العاصمة-تندوف و الجزائر العاصمة-عين صالح و الجزائر العاصمة-ادرار) لشركة طاسيلي للطيران بتعزيز شبكتها للنقل نحو الجنوب الكبير ب 768 مقعد إضافي, يشير ذات المصدر.

و يتسنى للمسافرين الراغبين في التنقل عبر رحلات شركة طاسيلي للطيران حجز التذاكر عبر موقعها الالكتروني و اقتناءها عن طريق بطاقات الدفع او عن طريق التوجه نحو نقاط البيع التابعة للشركة, يضيف المصدر.