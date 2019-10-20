طاسيلي تعزز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من نوفمبر

20/10/2019 - 10:16

أعلنت شركة طاسيلي للطيران عن  تعزيز برنامج رحلاتها نحو الجنوب الكبير ابتداء من 2 نوفمبر المقبل عبر فتح  خطين جديدين يربطان الجزائر العاصمة و مدينتي تندوف و عين صالح اضافة إلى  تعزيز رحلاتها نحو أدرار.

و أوضح بيان طاسيلي للطيران أنه تمت برمجة رحلتي العاصمة-تندوف و العاصمة-  عين صالح على التوالي كل سبت و ثلاثاء "لضمان خدمة عمومية  للركاب المتوجهين  لمناطق الجنوب".

أما بخصوص الخط الرابط بين الجزائر العاصمة و تندوف فإن الإقلاع سيكون على  الساعة الثالثة و النصف زوالا 15:30 سا و على الساعة 18:45 من مطار تندوف.

فيما يتعلق بالخط الرابط بين الجزائر العاصمة و عين صالح فإن الإقلاع سيكون  على الساعة 06:00 صباحا في حين برمج الانطلاق من مطار عين صالح نحو الجزائر  على الساعة 09:00 صباحا.

أما الرحلات الاضافية بالنسبة للخط الرابط بين الجزائر العاصمة و ادرار, تمت  برمجتها كل يوم اثنين على الساعة الثامنة صباحا انطلاقا من الجزائر العاصمة و  على الساعة العاشرة و اربعون دقيقة انطلاقا من ادرار. هذه الرحلات من شأنها ان  تعزز الرحلات الموجودة يومي الاربعاء و السبت كل أسبوع.

و ستسمح الرحلات الجديدة (الجزائر العاصمة-تندوف و الجزائر العاصمة-عين صالح  و الجزائر العاصمة-ادرار) لشركة طاسيلي للطيران بتعزيز شبكتها للنقل نحو  الجنوب الكبير ب 768 مقعد إضافي, يشير ذات المصدر.

و يتسنى للمسافرين الراغبين في التنقل عبر رحلات شركة طاسيلي للطيران حجز  التذاكر عبر موقعها الالكتروني و اقتناءها عن طريق بطاقات الدفع او عن طريق  التوجه نحو نقاط البيع التابعة للشركة, يضيف المصدر.

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