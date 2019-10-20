إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست

سلم إرهابي نفسه هذا الأحد للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني ذخيرة, حسب ما افاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر انه في وإطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش الوطني الشعبي سلم إرهابي نفسه اليوم 20 أكتوبر 2019 للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى ناجي عبد الرحمان المكنى محمدي الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012. الإرهابي كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ومخزني (02) ذخيرة مملوئين.

وأضاف البيان أن هذه النتائج "تأتي لتؤكد مرة أخرى فعالية المقاربة التي تعتمدها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي قصد القضاء على ظاهرة الإرهاب واستتباب الأمن والطمأنينة عبر كامل التراب الوطني.