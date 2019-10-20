الشروع في منح الإعانات المالية للسكن الفردي الهضاب العليا والجنوب

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة كمال بلجود من ولاية تمنراست، الأحد ،عن الشروع في منح الإعانات المالية التي أقرتها الدولة لبناء سكن فردي ضمن التجزئات الإجتماعية لفائدة سكان ولايات الجنوب والهضاب العليا.

وأوضح الوزير لدى تفقده القطب الحضري بحي أنكوف بمدينة تمنراست في إطار الزيارة التي شرع فيها إلى هذه الولاية من الجنوب الكبير" أنه شرع وانطلاقا من هذه الولاية في منح الإعانات المالية التي أقرتها الدولة لفائدة المواطنين الراغبين في بناء سكن فردي ضمن برنامج التجزئات الإجتماعية التي استحدثت بولايات الجنوب والهضاب العليا والتي تتمثل في مبلغ واحد (1) مليون دج للمستفيدين بولايات الجنوب و700.000 دج للمستفيدين بولايات الهضاب العليا".

وأكد بلجود في هذا الصدد أنه تم استحداث 282.000 قطعة أرضية على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا موزعة على 29 ولاية بمساحة إجمالية قوامها 23.000 هكتار، وتم الإعلان عن قوائم المستفيدين منها، مضيفا في ذات السياق أن لدولة خصصت مبلغا ماليا بقيمة 92 مليار دج للتكفل بإنجاز مختلف الشبكات والطرقات وأشغال التهيئة بتلك التجزئات الإجتماعية إلى جانب رصد غلاف مالي إضافي بقيمة 98 مليار دج ضمن مخطط 2020/2021 لإستكمال تلك العمليات.

وشدد على ضرورة إشراك جمعيات الأحياء في ورشات الإنجاز بهذه الفضاءات السكنية الجديدة حتى تساهم في احترام معايير السكن، بما يساعد على تفادي البناء العشوائي.

واختتم بلجود اليوم الأول من هذه الزيارة بإشرافه على حفل رمزي لتسليم مقررات استفادة من إعانات البناء الذاتي لفائدة مستفيدين من قطع أراضي في إطار التجزئات الإجتماعية ببلدية تمنراست الذي يبلغ عددهم الإجمالي 408 مستفيدا.

ويواصل وزير السكن والعمران والمدينة الإثنين زيارته بمعاينة مشاريع سكنية بدائرة سيلت وبالولاية المنتدبة عين صالح.